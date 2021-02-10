12 فيفري: موعد رصد هلال شهر رجب

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، أنه تبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال بداية شهر رجب لسنة 1442 هجري يوم الخميس 11 فيفري 2021 في كل أنحاء العالم ويمكن رؤيته يوم الجمعة 12 فيفري 2021 ابتداء من الثامنة صباحا و47 دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من أقصى غرب المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب.

ويحدث الاقتران، بعد غروب شمس يوم الخميس 11 فيفري 2021 على الساعة الثامنة مساءا و6 دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة تونس.

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