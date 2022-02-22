12 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 20 فيفري 2022، تسجيل 12 حالة وفاة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 6161 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 17.42 بالمائة.
ويتم حاليا التكفل بـ 1263 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 234 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يضخ 55 شخصا للتنفس الاصطناعي.
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