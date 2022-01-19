12 وفاة و12436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 17 جانفي 2022، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 25846 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 12436 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 43340 تحليلا مخبريا، بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 28.69 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 603 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بعد تسجيل 71 حالة إيواء جديدة يوم 17 جانفي الجاري، ويُقيم حاليا 136 مصابا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و33 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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