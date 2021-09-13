12 وفاة و780 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الأحد، أنه تم بتاريخ 11 سبتمبر 2021، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالفيروس إلى 24244 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 780 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 7190 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المكتشفة 685799 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 10.85 بالمائة.

كما تم تسجيل 4824 حالة شفاء ليرتفع العدد الجملي للمتعافين من الفيروس إلى 666431 شخصا.

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