120 معتمدية بها مستوى خطر مرتفع لانتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أن 120 معتمدية بها مستوى خطر مرتفع لانتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس، 70 معتمدية مستوى الخطر بها مرتفع جدا .

كما تشهد 96 معتمدية مستوى خطر متوسط و58 معتمدية مستوى خطر ضعيف لانتشار الفيروس.

وكشفت الوزارة في بلاغها، بأنه تم خلال يوميْ 17 و18 أكتوبر 2020، تسجيل 2185 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 42727 شخصا، مع تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في تونس إلى 687 حالة.

كلمات البحث :خطر;كورونا;معتمدية