1223 اصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 1 اكتوبر 2020 ليرتفع اجمالي الاصابات الى 20944 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وتم تسجيل هذه الإصابات من جملة 4020 تحليلا مخبريا مما يمثّل 30.4 % من اجمالي التحاليل.

وبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات يوم 1 أكتوبر، 375 شخصا، 107 في أقسام العناية المركزة، و42 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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