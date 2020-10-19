1239 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

اخر تحديث : 19/10/2020

تعليم تونس

أعلنت وزارة التربية مساء اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية بلغت منذ مطلع السنة الدراسية وإلى غاية يوم 16 أكتوبر الجاري، 1239 إصابة، و3311 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وكشفت الوزارة بأنه من جملة 1239 إصابة ثبتت إصابة 550 تلميذا بالفيروس و 546 حالة اصابة بالنسبة للمدرسين و38 اصابة في صفوف العملة و 105 اصابة في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي فيما بلغت عدد المؤسسات التربوية التي سجلت إصابات بالفيروس 602 مؤسسة تربوية.


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