126 وفاة و8315 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 7 جويلية 2021، تسجيل 126 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 15861 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 8315 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 23952 تحليلا مخبريا، ليبلغ عدد الحالات الإيجابية الإجمالي 473229 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 34.72 بالمائة.

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