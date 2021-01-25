1263 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين، أنه تم بتاريخ 24 جانفي 2021، تسجيل 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 5151 تحليلا جديدا، إضافة إلى تسجيل 53 وفاة جديدة بالفيروس.

وبلغ عدد المتعافين 146 ألفا و740 شخصا بعد تعافي 2083 مصابا، وذلك من بين 198 ألفا و636 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ2148 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، 421 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 146 مصابا إلى التنفس الاصطناعي ..

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