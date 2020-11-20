1270 إصابة و73 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، عن تسجيل 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك وفق الأرقام المبلغ عنها إلى غاية تاريخ 19 نوفمبر.2020
كما تم تسجيل 73 وفاة جديدة بالفيروس ليرفع بذلك عدد الوفيات إلى 2684 شخصا.
ويتم حاليا التكفل بـ1543 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 203 بأقسام العناية المركزة و130 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.
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