1291 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 1291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي 27 و28 سبتمبر 2020 ، وذلك من مجموع 4707 تحليلا .

وارتفع بذلك العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس إلى 17405 حالة مؤكدة.

كما ارتفع العدد الجملي للوفيات منذ شهري فيفري إلى 28 سبتمبر إلى 246 حالة وفاة أي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال يومين.

كما بلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات 331 شخصا، 87 منهم في العناية المركزة، و42 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



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