1297 إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى 32556 شخصا.

كما تم بتاريخ 10 أكتوبر تسجيل 22 وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات 478 شخصا.

وبلغ العدد الجملي للإصابات التي يتم التكفل بهم في المستشفيات يوم 10 أكتوبر 704 شخصا، 138 بأقسام العناية المركزة، و65 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



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