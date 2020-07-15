13 إصابة جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 13 جويلية 2020، تمّ إجراء 791 تحليلا مخبريا من بينها 18 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 80538.

وقد تم تسجيل 19 تحليلا إيجابيا من بينهم 13 حالة إصابة جديدة وافدة و06 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1319 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1091 حالة شفاء و50 حالة وفاة و178 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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