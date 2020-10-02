1308 إصابة بكورونا في تونس خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 30 سبتمبر 2020، تسجيل 1308 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 19721 شخصا.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 271 شخصا، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا بالمستشفيات 347 شخصا، 99 بأقسام العناية المركزة، و41 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وبلغ العدد الجملي للمرضى الذين تم التكفل بهم بالمستشفيات منذ شهر فيفري إلى سبتمبر 1005 شخصا.



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