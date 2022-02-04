1319 مصابا بكورونا في المستشفيات

اخر تحديث : 04/02/2022
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا

أعلنت وزارة الصحة أن يوم 2 فيفري 2022، يتم التكفل بـ 1319 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 136 منهم حالة إيواء جديدة و222 شخصا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 52 شخصا للتنفس الاصطناعي.
يُشار إلى أن 25 شخصا توفوا في التاريخ ذاته جراء الفيروس، فيما تم تسجيل 5715 تحليلا إيجابيا من مجموع 9825 تحليلا مخبريا تم إجراءه بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 37.93 بالمائة.


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