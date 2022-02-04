1319 مصابا بكورونا في المستشفيات

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2047 مصابا بكورونا في المستشفيات والمصحات أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 30 ماي 2021، التكفل بـ 65 مصابا ج ...

4345 مصابا بكورونا في المستشفيات والمصحات 643 منهم بالعناية المركزة أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أن 4345 مصابا بفيروس كورونا المستجد موجودا حاليا في ا ...

25 وفاة و549 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 15 مارس 2021، تسجيل 25 وفاة ...

1014 مصابا بكورونا في المستشفيات أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أن 1014 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد يقيمون حاليا في المس ...