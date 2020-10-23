1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، عن تسجيل 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 21 أكتوبر من ضمن 3494 عينة تحليل .

وقد ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 47214 شخصا منذ بداية الجائحة.

وبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات إلى يوم 21 أكتوبر 1058 شخصا، 163 بأقسام العناية المركزة، و98 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كما بلغ عدد المرضى الجُدد الذين تم إيواؤهم بالمستشفيات يوم 21 أكتوبر، 72 شخصا، كما تم إيواء شخصين بأقسام الإنعاش.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك على الوفيات إلى 784 شخصا.



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