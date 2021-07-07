134 وفاة و9823 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 6 جويلية 2021، تسجيل 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 15735 شخصا.

كما تم تسجيل 9823 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 27798 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 464914 إصابة.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 36.12 بالمائة.

وسجلت يوم أمس، ولاية تونس أعلى عدد وفيات بـ23 حالة وفاة.

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