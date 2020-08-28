138 إصابة جديدة بكورونا 126 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 27 أوت 2020، تم تسجيل 138 حالة إصابة جديدة: 126 حالة محلية و09 حالات وافدة و03 حالات بصدد التقصي، و12 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020، تسجيل 2260 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 521 حالة وافدة و1731 حالة محلية (76،6%) و24 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 54 (2,9%) مريضا في المستشفيات من بينهم 12 (0,64%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1860 (82,5%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 277 (14,89%).

وقد تمّ إجراء 2997 تحليلا مخبريا من بينها 28 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 136941.



كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا