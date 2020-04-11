14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عشية اليوم السبت، أنه بتاريخ 10أفريل 2020، تم إجراء 589 تحليلًا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 196 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 238 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 71 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 69 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 15 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا، 9 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و14 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 685 حالة مؤكدة من بين 10676 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

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