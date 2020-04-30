14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 29 أفريل 2020، تم إجراء 895 تحليلا مخبريا، 108 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين.

وقد تم تسجيل 42 تحليلا إيجابيا، 28 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و14 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 994 حالة مؤكدة من بين 22957 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وقد بلغ عدد الوفيات 41 شخصا موزعين على ولايات تونس (7)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (4)، تطاوين (1).

كلمات البحث :إصابة;كورونا;وفاة