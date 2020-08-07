14 إصابة جديدة بكورونا 9 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 06 أوت 2020، تمّ إجراء 1743 تحليلا مخبريا من بينها 31 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 102041.

وقد تم تسجيل 31 تحليلا إيجابيا من بينهم 14 حالة إصابة جديدة: 09 حالات إصابة محلية و05 حالات إصابة وافدة و16 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1656 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1251 حالة شفاء و51 حالة وفاة و354 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 10 حالات إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى.



كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا