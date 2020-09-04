14 إصابة محلية جديدة بكورونا في صفاقس

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، أنه بعد التثبت والمتابعة بتاريخ 04 سبتمبر 2020، تمّ تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 77 شخصا.

كما تم تسجيل 14 حالة جديدة محلية ليصبح عدد الحالات التي تزال حاملة للفيروس 96 شخصا من مجموع 178 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء

وبلغ عدد الوفيات 5 أشخاص منذ بداية الوباء، ويخضع بتاريخ اليوم 04 سبتمبر 2020 698 شخصا للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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