14 حالة وفاة و8343 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا بتاريخ 26 جانفي الجاري ليرتفع العدد الجملي للوفيات لـ26132 حالة منذ بداية الجائحة.

كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل 8343 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 884588 إصابة ، في حين تم تسجيل 8424 حالة شفاء من الوباء ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 476076 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 33.23 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ956 شخصا مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 179 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و47 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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