14 وفاة بفيروس كورونا في تونس

اخر تحديث : 02/04/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وفيات في المستشفى

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 14 شخصا بعد وفاة مصابين.

وتتوزع الوفيات على هذه الولايات:
(03 صفاقس، 01 سوسة، 02 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 01 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة).
وقد أهابت وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.


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