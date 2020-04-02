14 وفاة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 14 شخصا بعد وفاة مصابين.

وتتوزع الوفيات على هذه الولايات:

(03 صفاقس، 01 سوسة، 02 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 01 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة).

وقد أهابت وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

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