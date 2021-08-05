140 وفاة و3163 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء، أنه تم بتاريخ 3 أوت 2021، تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 20550 شخصا.

كما تم تسجيل 3163 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 13036 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 602757 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 24.26 بالمائة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 4656 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 530545 شخصا.

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