140 وفاة و7524 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 17 جويلية 2021، تسجيل 140 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 17354 شخصا.

كما تن في اليوم نفسه، تسجيل 7524 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 24726 تحليلا مخبريا، ليبلغ عدد الحالات المكتشفة 540798 إصابة.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 30.43 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 4915 مصابا بكورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 659 منهم بأقسام العناية المركزة و163 تحت التنفس الاصطناعي.

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