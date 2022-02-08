1426 مصابا بكورونا في المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة مساء الاثنين، أن 1426 مصابا بفيروس كورونا المستجد يُقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى حدود يوم 6 فيفري الجاري، 249 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و61 آخرين تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1278 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 9692 تحليلا مخبريا، بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 29.16 بالمائة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

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