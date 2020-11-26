1477 مصابا بكورونا يُقيمون بالمستشفيات والمصحات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المقيمين إلى حدود يوم 24 نوفمبر الجاري بالمستشفيات والمصحات الخاصة إلى 1477 شخصا، بزيادة 75 مريضا، ليرتفع العدد الجملي للمرضى الذين تم التكفل بهم في المستشفيات والمصحات الخاصة إلى 4372 شخصا.

وكشفت الوزارة بأن 290 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 130 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

وأشارت الوزارة في بلاغها إلى تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 3569 عينة تحليل و 48 حالة وفاة خلال يوم 24 نوفمبر الجاري.

وبلغ عدد المتعافين في التاريخ نفسه 66459 من بين 91307 حالة حاملة للفيروس، وذلك بعد تسجيل 1156 حالة شفاء.

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