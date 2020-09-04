148 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 03 سبتمبر 2020، تم تسجيل 148حالة إصابة جديدة، و36 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 4542.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 3341 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 576 حالة وافدة و2728 حالة محلية (81،6 %) و37 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 70 (2،7%) مريض في المستشفيات من بينهم 21 (0,76%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 2751 (82%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 418 (12،5 %).



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