15 إصابة جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 15جوان 2020، تمّ إجراء 558 تحليلا مخبريا من بينها 08 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 61430.

وقد تم تسجيل 16 تحليلا إيجابيا من بينها 15 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري و01 تحليل إيجابي لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1125 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1002 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة مقيمة في المستشفى.



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