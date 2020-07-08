15 جويلية: إضراب عام للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين

أعلنت نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والاستشفائيين الجامعيين في ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء، عن إضراب عام قطاعي يوم 15 جويلية الجاري سيشمل الخدمات الصحية ما عدى الحالات الاستعجالية والتدريس وانجاز الامتحانات .

ودعت النقابة إلى ضرورة الشروع فورا في إصلاح شامل للمنظومة الصحية في ظل تردي ظروف العمل ما يستدعي إنعاشا حقيقيا، مشيرة إلى إفلاس المستشفيات العمومية مع أهمية الاعتراف بقيمة الاطباء الاستشفائيين الجامعيين في التعليم العالي .

وبينت الكاتبة العامة لنقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين، أحلام بالحاج، بأن نسبة المديونية لدى المستشفيات العمومية مرتفعة جدا وتقدر بالمليارات، مضيفة أن الكنام لا يقوم بدفع ‏ديونه للمستشفيات‎ ما جعل المستشفى العمومي يعيش وضعية صعبة‎.‎

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