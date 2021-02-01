15 فيفري: وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا

أعلن وزير الصحّة فوزي مهدي في جلسة استماع له من قبل لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين، أن الدفعة الأولى من لقاح كورونا تصل تونس في إطار مبادرة كوڤاكس يوم 15 فيفري الجاري والتي تتمثل في 93600 جرعة.

وبين المهدي بأن تونس إنخرطت في مبادرة كوفاكس إلى جانب مبادرة الإتحاد الإفريقي للحصول على كميات أكبر من التلاقيح هذا بالإضافة إلى الإتصال المباشر مع جميع المخابر المعنية بتصنيع اللقاحات.

وأشار الوزير إلى أن الحصول على تلاقيح مبادرة كوڤاكس سيتم بأسعار تفاضلية أقل من أسعار السوق.

وكشفت الدكتورة أحلام ڨزارة بأن التكلفة الجملية للحملة تقدر بـ111 مليون دولار (100 مليون دولار ممولة من البنك الدولي والبقية بدعم من ميزانية الدولة وصندوق 1818 والمنظمة العالمية للصحة واليونسيف)

وأشارت ڨزارة إلى أنه تم تخصيص مركز تلقيح بكل معتمدية يفتح في آخر الأسبوع ومراكز جهوية في كل ولاية تعمل بشكل يومي.

كما سيتم تحديد 17 مركز بـ17 ولاية (في إنتظار تقييم مدى جاهزية المراكز الأخرى في باقي الولايات) .

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