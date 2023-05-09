15 ماي 2023: استئناف تجديد بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء

أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس في بلاغ اليوم الثلاثاء 09 ماي 2023، أن انطلاق استئناف تجديد بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس قد حُدد يوم 15 ماي 2023.

وأفاد بلاغ المفوضية أنه يوم 15 ماي تنطلق أيضا المقابلات الخاصة بالتسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمقابلات لتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين في مكتب المفوضية الكائن بنهج « لاك بيوا » بضفاف البحيرة، بمنطقة البحيرة 1 بتونس العاصمة.

وأوضح مكتب المفوضية أن أنشطة التسجيل المسبق لطالبي اللجوء الوافدين حديثًا وأنشطة استشارات الحماية ستستمر في مكتب المجلس التونسي للاجئين الكائن بنهج غرناطة المنار 1.

ودعا المكتب الى الاتصال بالمجلس التونسي للاجئين لطرح أي سؤال أو لطلب معلومات وذلك خلال ساعات العمل على رقم الهاتف 58.626.346 والى ارسال مطالب الحماية العاجلة على العنوان الالكتروني tuntuprotection@unhcr.org والى تقديم الشكاوي العاجلة أو السرية على الموقع الالكتروني tuntuconfcomp@unhcr.org.

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