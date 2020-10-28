15 مليون دينار كلفة إعادة بناء مقر اتحاد الشغل

أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء، أنّ الكلفة التقديرية للبناية الجديدة للاتحاد تبلغ حوالي 15 مليون دينار.

وبين الطاهري بأنه تقرر هدم المبنى القديم للاتحاد ببطحاء محمد علي الحامي وتشييد مقر إجتماعي عصري يتضمن كل المرافق الضرورية والعصرية، وذلك بعد الانتهاء من التسوية العقارية.

وأشار الطاهري إلى أن البناية التي تعود إلى مطلع القرن العشرين أضحت متداعية للسقوط على الرغم من عمليات الصيانة التي جرت لعدة سنوات ما دفع باتخاذ قرار هدمها وبناء مقر جديد يراعي جانبا من خصوصيات البناية القديمة.

وأوضح الطاهري بأنه تم إطلاق طلبات العروض وتم الاختيار على تصميم معين مطابق للمواصفات المطلوبة يتضمن 5 طوابق و4 قاعات اجتماعات كبرى منها قاعتين قادرة كل واحدة على احتضان 600 شخص علاوة على بناء مكاتب لأعضاء المكتب التنفيذي وفضاء خاص بالإدارة.

ومن المنتظر أن ينتقل الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأسبوع الجاري، من مقره إلى مقر جديد في شارع الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مؤقتة وعلى سبيل الكراء.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;كلفة;مقر