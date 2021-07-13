157 وفاة و8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 66 وفاة حصلت يوم 12 جويلية.

كما تم يوم أمس، تسجيل 8473 إصابة جديدة بكورونا من مجموع 26032 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 510396 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 32.55 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 4567 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 662 بأقسام العناية المركزة و156 تحت التنفس الاصطناعي.

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