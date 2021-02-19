1580 متعافٍ من فيروس كورونا يوم أمس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 18 فيفري 2021، تسجيل 1580 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 187753 شخصا.

كما تم تسجيل 35 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة في تونس منذ بداية الجائحة 7719 شخصا.

وتم تسجيل 725 حالة إصابة جديدة ما يرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 226740 شخصا.

ويُقيم حاليا 1264 مريضا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 287 منهم بأقسام العناية المركزة، و111 آخرين تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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