159 مؤسسة ومنشأة عمومية سيشملها الإضراب العام ليوم 16 جوان

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء، برقية تنبيه بالإضراب العام المُقرر ليوم الخميس 16 جوان 2022، بـ159 مؤسسة ومنشأة عمومية.

وأرجع الاتحاد في برقيته سبب الإضراب إلى تلبية عدد من المطالب على غرار سحب المنشور 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023.

كما طالب الاتحاد بالشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.

ودعت المنظمة الشغيلة إلى إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

وفيما يلي قائمة المنشآت والمؤسسات العمومية المعنية بالإضراب:





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