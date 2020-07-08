16 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 07 جويلية 2020، تمّ إجراء 798 تحليلا مخبريا من بينها 07 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 74408.

وقد تم تسجيل 17 تحليلا إيجابيا موزعة كالآتي: 16 حالة إصابة جديدة من بينها 08 حالات في مركز لإيواء الوافدين غير الشرعيين و08 حالات إصابة من بين الوافدين المقيمين في الحجر الصحي و01 تحليل إيجابي لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1221 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1050 حالة شفاء و50 حالة وفاة و121 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة إصابة حاليا بالمستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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