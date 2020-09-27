16 حالة وفاة و786 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه بتاريخ 25 سبتمبر 2020 تم تسجل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد مصابي كورونا إلى 15178 شخصا وعدد الوفيات إلى 207 حالة.

وكشفت الوزارة بأنّ عدد المرضى الذين يتمّ التكفّل بهم حاليا بالمستشفيات بلغ 285 مريضا، 74 منهم يقيمون بأقسام العناية المركزة فيما يبلغ عدد الموضوعين تحت أجهزة التنفس الصناعي 31 مريضا.



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