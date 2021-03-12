16 وفاة و640 إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، بأنه تم بتاريخ 11 مارس 2021، تسجيل 16 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 8329 وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 640 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بعد إجراء 4633 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 206 ألف و863 شخصا، بعد تعافي 570 مصابا، وذلك من بين 240 ألفا و617 شخصا أصيبوا بالفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1085 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 269 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 101 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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