16 مليون و400 دينار تكلفة الحج لهذا الموسم

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها، بأنّ تكلفة الحج الجملية للموسم الحالي 1443هـ / 2022م، حُدّدت بـ 16.400،000د.

وتتكوّن من:

-الإقامة والخدمات بمبلغ: 13.300،000 د.

- تذكرة السفــــــر بمبلغ: 3.100،000 د.

ودعت الوزارة المرسّمين بالقائمات النهائية إلى:

ــ التوجّه إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحج الجملي وذلك بداية من يوم الثلاثاء 07 جوان 2022 والحصول على بطاقة مُسبقة الدَّفع e-dinar smart لتقديمها بالشبابيك الموحّدة.

ــ التوجّه إلى الشبّاك الموحّد بمركز ولاية الحاج حصريا، وذلك بداية من يوم الخميس 09 جوان 2022 وفقا لرُوزنامة الشبابيك الموحدة التي ستصدر في الغرض، مصحوبا بالوثائق التالية:

- جواز سفر صالح لغاية فيفري 2023.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- 03 صور شمسية بخلفية بيضاء.

- شهادة تلقيح ضدّ « كوفيد 19″.

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