160 إصابة جديدة بكورونا في تونس



أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 31 أوت 2020، تم تسجيل 160حالة إصابة جديدة: 148 حالة محلية و12 حالات وافدة، و41 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 2762 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 552 حالة وافدة و2181 حالة محلية (78،9%) و30 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 49 (2,1%) مريض في المستشفيات من بينهم 10 (0,8%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 2254 (82،5%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 370 (13،3 %).

وقد تمّ إجراء 2265 تحليلا مخبريا من بينها 174 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 146307.



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