1619 مصابا بكورونا يُقيمون حاليا بالمستشفيات والمصحات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أن 1619 مريضا بفيروس كورونا يُقيمون إلى حدود يوم 26 سبتمبر 2021 بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 7 حالات جديدة.

ويتم حاليا التكفل بـ 311 مريضا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و89 مريضا تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

تجدير الإشارة إلى أنه تم في اليوم نفسه، تسجيل 179 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 2290 تحليلا مخبريا مع تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالوباء إلى 24794 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 7.82 بالمائة.

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