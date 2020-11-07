1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 6 نوفمبر 2020، تسجيل 1625 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 4593 تحليلا مخبريا وسجلت 12 حالة وفاة إضافية ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 1794 وفاة .

وقد ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الفيروس في تونس الى 69543 إصابة، فيما بلغ العدد الجملي للمتعافين 47616 حالة شفاء .

وكشف البلاغ أنه تم التبليغ يوم الجمعة 6 نوفمبر الجاري عن 29 حالة وفاة اضافية مسجلة في الفترة من 1 أكتوبر الماضي إلى 5 نوفمبر الحالي.

ويقيم حاليا بالمستشفيات 1491 مصابا بفيروس كورونا منهم 269 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و134 مريضا يخضعون حاليا للتنفس الاصطناعي بالقطاعين العمومي والخاص.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا