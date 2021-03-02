164 إصابة جديدة بكورونا في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والمدرسين والاطارات والعملة خلال الفترة المتراوحة بين 23 و28 فيفري الماضي مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 39 حالة وفاة.

وقد ارتفع عدد الاصابات الجملية منذ العودة المدرسية والى غاية يوم 28 فيفري الماضي الى 8015 اصابة بالوسط المدرسي.

و ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة في صفوف التلاميذ منذ 15 سبتمبر 2020 الى حدود 28 فيفري الماضي إلى 3335 إصابة مقابل 3045 حالة شفاء، فيما بلغت في صفوف المدرسين 3746 إصابة مقابل 3507 حالة شفاء.

وبلغ عدد الإصابات المكتشفة في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريون والقيمون العامون والقيمون والمرشدون التطبيقيون 698 إصابة مقابل 661 حالة شفاء.

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