164 وفاة و 1608 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 27/07/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا وفاة

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 25 جويلية 2021، تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 18968 شخصا.
كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1608 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 5838 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 575002 شخصا.
وبلغت نسبة إيجابية التحاليل الإيجابية اليومية 27.54 بالمائة.


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