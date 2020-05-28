17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 27 ماي 2020، تمّ إجراء 838 تحليلا مخبريا من بينها 17 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 49951.

وقد تم تسجيل 19 تحليلا إيجابيا، 02 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس للفيروس و17 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1068 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 938 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات.



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