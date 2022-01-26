17 حالة وفاة و 9706 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المُصرّح بها بتاريخ 24 جانفي 2022، بلغ 17 حالة وفاة مع تسجيل 9706 إصابة جديدة.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 26051 حالة وفاة والإصابات إلى 866445 إصابة.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 31.87 بالمائة.

ويتم حاليا التّكفل بـ751 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 90 منهم حالة إيواء جديدة، 174 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و51 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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