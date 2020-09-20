17 حالة وفاة و625 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، أنه بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قد تم تسجيل 625 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الجملي للحالات 9736.

ويقع التكفل حاليا بـ 170 مريض في المستشفيات من بينهم 55 مرضى بأقسام العناية المركزة و18 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشيطة يبلغ 7195 وعدد المرضى الحاملين للأعراض 916.

كما تم تسجيل 17 حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي إلى 155 حالة وفاة.

وسجلت تونس منذ فتح الحدود بتاريخ 27 جوان المنقضي 7827 حالة مؤكدة محلية و613 حالة وافدة وتماثل للشفاء 1237 شخصا .



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