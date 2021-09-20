17 وفاة و472 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 18 سبتمبر 2021، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة و472 إصابة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 5995 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع عدد وفيات كورونا المبلغ عنهم إلى 24527 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للتحاليل الإيجابية 700400 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 7.87 بالمائة.

كما تم تسجيل 573 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 669928 شخصا.

ويقيم حاليا 1980 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 380 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و87 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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